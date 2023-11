Prendas para o amigo secreto até 5 euros que vão fazer um figurão

Natal é sinónimo de união, mas também de presentes. Muitas famílias optam por estabelecer um valor, sortear uma pessoa e escolher um presente original. Por vezes, escolher presentes bonitos, úteis e baratos para o amigo secreto pode ser um verdadeiro desafio. Mas não desanime.

Há lojas que estão carregadas de opções, que vão fazer um figurão na altura em que forem entregues ao destinatário. A Delas.pt reuniu algumas ideias até 5 euros, que vão deixar todos de queixo caído.

Caderno Pequeno com Espiral, na Lefties, 2,99€ Cinto Básico, na Lefties, 3,99€ Pack de Seis Marcadores, na Lefties, 4,99€ Caderno Pequeno com Espiral, na Lefties, 2,99€ Light Box, na Flying Tiger, 5€ Porta-Chaves com Animal Digital, na Flying Tiger, 5€ Mochila Up, na Sport Zone, 4,99€ Saco de Compras, na Tiendanimal, antes 4,99€ depois 4,24€ Caneca Merry Christmas, na Home Story, 2€ Porquinho Mealheiro, na Flying Tiger, 4,5€