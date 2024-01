Proibição. Carnaval da Bahia não brinca com pistolas de água em defesa das mulheres

O governo de Salvador da Bahia aprovou, na segunda-feira, 29 de janeiro, uma lei que proíbe o uso de pistolas de água durante os dias do Carnaval, em todo o estado da Bahia. “O nosso principal objetivo é criar um ambiente de tranquilidade e entendimento entre as pessoas, para que interiorizem que essa não é mais uma prática aceitável e liberada”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues, citado pela CNN Brasil, lembrando que todos os objetos detetados serão retirados pelas forças de segurança.

De acordo com a medida, os objetos confiscados serão reencaminhados para cooperativas de reciclagem nas mãos de mulheres e num processo que será tutelado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, cuja responsável elogiou a medida.

O clausulado estipula como pistola de água “todo o artefato, artesanal ou não, que acionado por mecanismo manual ou automatizado, dispare água ou outros líquidos”. A lei define também que os “blocos, agremiações e demais organizações devem adotar medidas para impedir o uso desses artefatos pelos seus foliões e associados, através de campanhas educativas e aplicação de penalidades aos infratores”.

“Quero agradecer a sensibilidade do governador, da deputada Olívia [Santana] e de todos os parlamentares, que aprovaram por unanimidade. Acreditamos na prevenção e na sensibilização das pessoas para acabar com este tipo de violência machista e misógina dentro do nosso Carnaval, que é uma festa linda e o mundo ama”, declarou a secretária Elisângela Araújo.