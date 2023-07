“Queremos envelhecer”, reinvindica Gwyneth Paltrow para todas as mulheres

“Como mulheres, queremos ser saudáveis, queremos envelhecer. Essa ideia de que deveríamos estar congelados no tempo é tão estranha”. A frase é de Gwyneth Paltrow em entrevista à edição britânica da revista Vogue. A atriz e empresária e fundadora da Goop, de 50 anos, quer combater o idadismo e a forma como a cultura é implacável com o envelhecimento feminino.

“Adoro quando ouço alguém como [a atriz] Andie MacDowell, com os seus lindos cachos grisalhos, a falar sobre a forma de abraçar o envelhecimento e sobre a diferença que existe quando olhamos para com George Clooney”, afirmou, sublinhando a duplicidade de critérios patente na sociedade.

“É bonito ficar grisalho [como homem], mas para as mulheres é como, ‘O que vai fazer com as rugas e a pele envelhecida?’, assinalou a detentora do site que comercializa produtos de bem-estar feminino. “Queremos envelhecer”, acrescentou Paltrow, considerando que ainda há caminho a fazer. “Acho que é um problema cultural. Não é nosso!”