Rainha Camilla e primeira dama Brigitte Macron jogam ping pong

Numa visita a um ginásio em Saint-Denis, Paris, a rainha Camilla, de 76 anos, e a primeira-dama Brigitte Macron, de 70, revelaram os seus dotes desportivos diante de uma mesa de ping-pong.

Um momento inusitado e descontraído que acontece no segundo dia de visita do rei Carlos III a França e na mesma zona do norte de Paris que deverá receber o Mundial de Rugby no próximo ano.

Na noite anterior, na quarta-feira, 20 de setembro, os reis de Inglaterra estiveram presentes num histórico jantar de estado oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-dama, Brigitte Macron, no Palácio de Versailles, nos arredores de Paris.

Entre os convidados estiveram nomes como o cantor Mick Jagger, o ator Hugh Grant, a cantora Charlotte Gainsbourg ou a estreia do futebol Didier Drogba.