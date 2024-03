Revolucione o visual com apenas um único acessório. E a partir de 10,99€

Os cintos são bem mais versáteis do que parecem. Além de servirem para segurar as calças, ficam um espanto sobrepostos com outras peças de roupa, nomeadamente saias, vestidos, blazers ou casacos de malha.

A Delas.pt reuniu algumas opções de cintos para usar e abusar nas sobreposições. Veja as opções a partir de 10,99 euros.

Cinto Pele Croute, na Desigual, 59,95€

Love Birds Leather, na Pinko, 115€ Cinto de Pele com Fivelas, na Parfois, 23,99€

Cinto Largo Pele, na Mango, 29,99€

Cinto Efeito Pele Extra Amplo, na Pull&Bear, 12,99€

Cinto Pele Tachas, na Mango, 29,99€

Cinto com Círculos e Tachas, na Pull&Bear, 15,99€

Cinto com Fivela Oval, na Misako, 10,99€

Cinto Círculos, na Bershka, 17,99€

Cinto Cintura Subida, na Benetton, 22,95€

Cinto Sandy, na Sézane, 80€