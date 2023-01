Saiba como poupar dinheiro com a fórmula 50-20-30

Com o ano a começar é uma boa altura para se organizar e traçar um plano em que vá poupar dinheiro. Este método, que se tornou viral, é uma solução.

A senadora norte-americana Elizabeth Warren trouxe para o grande público esta fórmula de poupar com o seu livro “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”.

Trata-se de pegar em 50% do seu ordenado e gastar nas responsabilidades financeiras como a renda de casa, a mensalidade do carro, as contas do gás, água e da luz, transportes, entre outros.

Os seguintes 20% são direcionados para uma pequena poupança que tenha de parte com o objetivo de adquirir um novo apartamento, férias ou mobília para a casa.

Por fim, 30% do seu ordenado mensal está destinado aos desejos que tem durante o mês, tais como as plataformas de streaming, comprar roupa nova, no seu dia-a-dia ou numa saída à noite.

Porém, esta fórmula não é definitiva, as percentagens podem oscilar consoante a sua necessidade e prioridade.