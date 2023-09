‘Scandi Style’: Nova tendência chique e sem grande esforço

Qual o segredo das raparigas escandinavas? Não sabemos bem. O certo é que tudo o que usam torna-se chique, sem grande esforço. Talvez seja a forma minimalista como fazem as conjugações ou as cores “fora da caixa”, mas o facto é que o scandi style está cada vez mais presente nas tendências do momento.

Os básicos são o grande segredo desta tendência. Aquela t-shirt branca que não consegue deixar de usar, porque fica, literalmente, bem com tudo, ou os jeans que assentam na perfeição. Investir em peças neutras e de boa qualidade é o primeiro passo para agarrar este estilo.

A simplicidade é fundamental, mas uma peça com uma cor marcante, um estampado cativante ou um detalhe engraçado dará ao look aquele toque pessoal. Os detalhes prometem fazer toda a diferença no scandi style.

Quando o tema são casacos, as raparigas escandinavas apostam em blazers ou gabardines. Este género de casacos permitem criar, facilmente, camadas e conferem um toque elegante.

As sabrinas e os sapatos pontiagudos são um must-have para as raparigas dos países nórdicos, como a Finlândia ou Dinamarca. A Delas.pt reuniu algumas peças estratégias que não pode deixar de apostar, se o objetivo é seguir a tendência scandi style. Confira na lista abaixo.

Sabrinas Atadas com Laço, na Parfois, 25,99€ The Clean Cut T-Shirt, na COS, 29€ Blazer Oversize, na H&M, 44,99€ LEVI’S Flared Calças de Ganga, na About You, antes 119€ depois 89,25€ Gabardina Técnica Cinto, na Massimo Dutti, 149€