Inspire-se no ténis e em Zendaya e dê as boas-vindas à tendência da estação

O universo do ténis aplicado à moda vem sempre carregado de algum romantismo, a par da ousadia das saias curtas, esvoaçantes e de pregas, dos polos colados ao tronco e de toda aquela imensidão do branco que nos transporta para uma certa leveza.

A atriz Zendaya é a mais recente intérprete de todo este universo – mas não só – na pele de Tashi Duncan, uma antiga estrela do ténis que se tornou treinadora. E tudo no filme Challengers, que se estreou no cinema este 25 de Abril.

Se não quer perder o balanço e agarrar uma das tendências do ano, o tenniscore, há múltiplas opções, de saias a vestidos, passando, claro, pelos imperdíveis polos.

No cinema, a história vai muito além do court. No filme escaldante de Luca Guadagnino, é possível ver Mike Faist, Zendaya e Josh O’Connor numa relação escaldante.

Fora da tela, deixe-se levar por estas propostas.

Body estilo polo canelado sem costuras, Primark, 10€

Calções em mistura de linho, H&M, 19.99€

Camisola vestido Interlock, Zara, 22.95€

Cardigan de malha aberta, Parfois, 32.99€

Dress, C&A, 12.99€

Minissaia cetim, Primark, 12€

Minissaia de camada dupla com volume, Zara, 25.95€

Polo curto em piquet, H&M, 15.99€

Polo lisa malha fina, Zara, 25.95€

Polo shirt, C&A, 17.99€

Vestido franzido com saia rodada, H&M, 9.99€

Vestido mini polo, Primark, 14€

Vestido polo curto de malha, Zara, 25.95€

Vestido de linho com gola de camisa, Mango, 59.99€