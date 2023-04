Seleção francesa de futebol feminino adopta calções anti-menstruação

Apesar de serem conhecidas como as ‘bleues’ (azuis, em tradução literal), os calções dos equipamentos desportivos da seleção feminina de futebol eram também brancos. No entanto, isso estará a caminho do fim.

Na segunda-feira, 3 de abril, ao final da tarde foi revelado o equipamento desportivo da seleção feminina de futebol francesa para o Mundial de 2023 com a Nike a mostrar as cores dos calções em definitivo azul e para evitar o que foi chamado de stress menstrual das atletas.

Nos dias em que as futebolistas usarem os equipamentos com camisolas brancas, poderão conjugá-las com calções em azul mais escuro.

Inglaterra deu passo semelhante protegendo as suas atletas, que pode ver ao detalhe aqui.