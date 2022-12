“Sempre fui feminista, acredito na igualdade de oportunidades”, diz Georgina

“Este ano foi o mais difícil da minha vida. O momento mais feliz tornou-se o mais triste e acompanhar-nos-á por toda a vida”, referiu a companheira de Cristiano Ronaldo em entrevista à revista espanhola Elle e naquela que será a primeira edição de 2023.

Recorde-se que este ano, Georgina e o internacional português foram pais de Bella Esmeralda, mas o irmão gémeo acabou por morrer aquando do parto. “Os meus filhos são a coisa mais importante que tenho e cada passo que dou é marcado por eles. Sou uma mãe omnipresente na evolução deles”. Às vezes chamam-me de ‘dura’, mas não quero perder nada!”, revelou, voltando a falar de uma perda que já tinha evocado no dia da Mãe.

Numa conversa na qual revela que “não” discute”, negando as polémicas contra a irmã e a família de Ronaldo, Georgina Rodriguez revela que passou a contar mais mulheres na sua equipa depois do que o que sofreu com a perda do bebé.

“Sempre fui feminista, acredito na igualdade de oportunidades… Mas, depois deste ano tão difícil, queria que a minha equipa de trabalho fosse maioritariamente feminina. Elas têm uma sensibilidade especial – a par de alguns homens maravilhosos também – que foi fundamental para o momento da vida em que encontrei…”, revela.

Para a influencer e empresária, torna-se claro que “é importante ajudar e unir as mulheres a alcançarem tudo o que as nossas antepassadas já iniciaram”. Porém, para Gio, há ainda muito caminho a fazer: “Embora também tenha percebido que somos as mais críticas de nós mesmos. Gostamos de gritar que somos campeãs de causas, mas no meu Instagram, 95% das críticas que recebo a cada passo que dou vem de mulheres. Às vezes exigimos direitos que nós mesmos não respeitamos. Ainda temos muito a fazer nesse sentido”, afirma.

Recorde-se que Georgina deverá voltar à plataforma de streaming Netflix com a segunda temporada de Sou Georgina. A primeira foi exibida este ano.