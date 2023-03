Sonhos eróticos e as razões pelas quais existem

Mais de sete em cada dez pessoas já tiveram um sonho erótico, de acordo com um estudo de 2020. Mas o que definem e representam estas imagens recriadas durante o sono? O que dizem sobre cada pessoa?

Apesar de os sonhos ainda ser um tanto ou quanto misteriosos para os cientistas, a verdade é que estes têm um papel importante na saúde mental e física. De notar ainda que os sonhos ocorrem durante o sono REM.

Mas o que significam os sonhos eróticos? As opiniões sobre este tema divergem e há quem acredite que são fantasias, uma coleção aleatória de memórias e pensamentos do dia, há ainda quem acredite que são uma forma de lidar com tensão ou algum trauma.

No entanto, aquilo que uma pessoa sente em relação a esses sonhos pode revelar algumas informações importantes. Indivíduos que veem esses sonhos como imorais ou pecaminosos podem tê-los por motivos diferentes do que as pessoas que efetivamente tentam ter sonhos eróticos.

Contudo, apesar de estes não costumarem ser uma preocupação médica, existe quem tenha pesadelos sexuais, devendo procurar ajuda médica.

Um estudo, de 2017, analisou 211 mulheres casadas e descobriu que mais de metade (51.3%9 das participantes tinha sonhos eróticos, sendo que 25.6% reportava tê-los mensalmente.

O mesmo estudo revelou alguns fatores que potencializam estes sonhos: idade entre os 20 e 29 anos, não trabalhar fora de casa, ter um grau académico superior, ter relações com frequência e ter orgasmos com frequência.

Contudo, não existe ainda uma pesquisa consistente sobre o significado do aparecimento de determinadas pessoas nestes sonhos.