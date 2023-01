De vencedora a jurada de ‘Dança Comigo’: “Cresci muito enquanto bailarina”

Desta vez não é esperada na pista. A apresentadora de Praça da Alegria Sónia Araújo irá sentar-se na bancada dos jurados a avaliar as prestações de novas celebridades em Dança Comigo, que arranca no domingo, 29 de janeiro, na RTP1.

“Estar do lado de jurada é necessariamente diferente, avaliar, pontuar e comparar é por vezes difícil, mas terei sempre em linha de conta a entrega que as pessoas têm àquele momento específico”, antecipa Sónia Araújo, que venceu o formato, tendo representado Portugal na competição internacional.

De entre os detalhes que promete valorizar, destaque para “o carisma, a atitude e a energia que se emprega a cada dança”, revela ao Delas.pt, explicando que é na conjugação desses fatores que “se pode fazer a diferença”.

“Estou muito feliz com o regresso deste formato e também muito feliz por voltar a estar envolvida num programa tão especial para mim. Acabou por ser uma revelação e desafio pessoais, pois cresci enquanto bailarina”, recorda a apresentadora em conversa por escrito ao Delas.pt.

E promete: “Pretende-se acima de tudo muita diversão e tirar o melhor partido de cada um. É um programa que vai agradar a toda a família.”

O regresso do formato, nas mãos da apresentadora Sílvia Alberto, irá contar com mais dois elementos fixos do júri – a bailarina Noua Wong e o encenador Felipe La Féria – e um rotativo, que arranca com a participação da atriz Gabriela Barros. Entre as estrelas, a apresentadora e realizadora Carolina Torres e o ator Heitor Lourenço estão entre os dois primeiros nomes a serem revelados.