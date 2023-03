Surma e ‘Ice Merchants” vão estar em festival do Texas

De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do festival, Ice Merchants, que integra a competição de curtas-metragens de animação, será exibido duas vezes, no sábado e no dia 15 de março. A atuação de Surma está marcada para 18 de março.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin com conferências, debates, cinema e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.

Ice Merchants, o terceiro filme de João Gonzalez, é sobre perda e laços familiares, entre um pai e um filho, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

Esta curta-metragem, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, tem coprodução da portuguesa Cola Animation com Reino Unido e França. Ice Merchants teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem somado vários outros prémios em contexto de festivais, entre os quais o Annie, considerados os Óscares da animação, de melhor curta-metragem e o prémio do público, na mesma categoria, do Festival Internacional de Cinema de Animação – Anima, em Bruxelas. O filme de João Gonzalez, que é candidato aos Óscares, está atualmente em exibição nos cinemas portugueses.

Para Surma, este será um regresso ao SXSW, onde esteve em 2018 para apresentar o primeiro disco, Antwerpen. Em 2023, o foco estará em “alla”, o segundo longa duração, editado em novembro.

A internacionalização tem sido uma forte aposta de Surma, que, desde 2018, conta com mais de 200 atuações em 15 países da Europa, América e Ásia. O percurso, interrompido pela pandemia, é retomado este ano. O SXSW decorre até 19 de março.