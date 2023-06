Ténis, o melhor amigo de todas as horas. E já pode escolher os seus nos saldos

Só existem armários de atualidade quando contam com peças-chave e que são mesmo universais, ficam bem com tudo. Calças de ganga e t-shirts, por exemplo. E mais uma que ninguém pode ou consegue esquecer: os ténis.

Os ténis garantem três coisas bastante importantes: conforto, estilo e parceria. Estes sapatos são aqueles que escolhemos vezes e vezes sem conta e nunca nos falham. Podemos usá-los para ir trabalhar, passear, sair à noite, ir para a escola ou faculdade ou até num jantar mais romântico e estes fazem sempre o papel deles.

Para quem acha ou achava que os ténis eram apenas para atletas ou para praticar desporto, está altamente enganada. Existem sim os ténis mais desportivos, próprios para as atividades físicas, mas há modelos para todas as ocasiões e de vários estilos.

De entre todas as marcas e feitios, o mais importante é escolher aqueles que se encaixem no seu perfil e no seu gosto. Para isso, reunimos algumas opções que possam inspirar. E com um bónus. Já estão em saldos.

Ténis NY 90, Adidas, 90€

Sapatilhas Dilathielle, Aldo, 89,95€

Ténis Authentic, Vans, 64,90€

Sapatilhas abotinadas plataforma, Bershka, 29,99€

Sapatilha técnica branca, Bimba Y Lola, 115€

Ténis de pele com dois tons, Claudie Pierlot, 225€

Sapatilhas canvas, Cortefiel, 59,99€

Sapatilhas com plataforma, Stradivarius, 27,99€

Sapatilhas em camurça, Decenio, 139,95€

Ténis Hughes de cano médio, Fred Perry, 140€