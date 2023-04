Trabalho leva Rita Pereira a adiar segundo filho

“Não posso engravidar agora. Estou com um novo projeto”. É com esta frase que a atriz Rita Pereira, que já regressou às gravações do reboot de Morangos Com Açúcar, revela que vai adiar o projeto de ser novamente mãe e quatro anos depois de ter sido mãe de Lonô, fruto da relação com Guillaume Lalung, de 40 anos.

Uma revelação feita pela atriz de 41 anos à revista TV Mais e à margem da entrega de prémios das mulheres mais influentes de Portugal pelo site Executiva. “É uma enorme responsabilidade ser uma das mulheres mais influentes, porque é preciso ponderar o que dizemos nas redes sociais ou nas entrevistas”, afirmou Rita Pereira, que foi reconhecida pela oitava vez, lembrando: “Podemos e devemos ser verdadeiras e naturais, mas, ao mesmo tempo, ponderadas.”

Atualmente, o rosto da TVI está de regresso ao Colégio da Barra, cenário icónico privilegiado da série de sucesso juvenil da estação de Queluz de Baixo, e no qual vai voltar a ser Soraia.