‘Traptox’. Conheça o botox da “Barbie” que é a nova loucura e é perigoso

Desde que foi anunciado que seria realizado um filme da Barbie, o mundo foi à loucura. As lojas explodiram com cor-de-rosa e os cinemas também. Desde que estreou, a película e a boneca deram azo a milhares de milhões de euros e a várias tendências. Agora, chega mais uma: botox Barbie.

Pode pensar que será no rosto, como é mais comum, para parecer a boneca, mas não o é. Trata-se de injetar a toxina botulínica no trapézio muscular, também conhecida como “traptox”. Da forma terapêutica, esta prática permite melhorar a postura e aliviar as dores musculares, usada, na maioria das vezes, para quem sofre de enxaquecas crónicas ou problemas musculares.

Contudo, o sucesso deste procedimento não é tão relacionado ao nível de saúde, mas sim ao de estética. Tem sido utilizado então para dar a ilusão de um pescoço mais alongado e ombros mais pequenos. Similares ao da boneca. Como acontece? Quando o botox é injetado no músculo, interrompe a conexão deste com o nervo o que, com o tempo, leva ao enfraquecimento e paralisia e, consequentemente, o músculo encolhe.

Porém, essa prática não parece ser aprovada em todos os lados. Em França, o botox, no campo estético, só pode ser injetado em três locais do rosto: a testa, a glabela (rugas entre as sobrancelhas) e os “pés de galinha” (rugas de expressão na parte exterior dos olhos). Nos Estados Unidos da América, apesar de a toxina botulínica ser autorizada para usar no trapézio, não é aprovada para reduzir o tamanho do pescoço e dos ombros.A hashtag Barbie Botox já tem mais de sete milhões de visualizações no TikTok.

O crescimento das tendências por redes sociais tem deixado os especialistas mais alertas para práticas cirúrgicas provenientes por influência das redes sociais.