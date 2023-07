Truques de maquilhagem para um rosto esculpido em peles maduras

Uma face esculpida, geralmente, é sinónimo de maçãs do rosto altas e definidas, uma mandíbula mais forte e marcada, os ângulos da cara bem visíveis e olhos e lábios que fazem uma aparição marcante. Um rosto com essas definições não tem uma data de expiração, aparecendo em pessoas novas até às mais velhas. Contudo, à medida que os anos passam e vai-se notando essa passagem na pele, pode ser mais difícil e complicado ter uma aparência mais definida e tonificada.

Além dos tratamentos estéticos que agora existem, com o botox e ácido hialurónico, entre outros, há outra caixinha mágica que permite esculpir o rosto que sempre andou por aqui. A melhor amiga de todas as mulheres, e não só: a maquilhagem. Com alguns truques, pode parecer anos mais nova e marcar bem os seus traços do rosto. E a equipa da Delas.pt trá-los aqui para si.

Contorno

O contorno é uma técnica muito poderosa. Pode definir e acentuar os traços naturais de uma pessoa, como também pode alterar as linhas do rosto de alguém. O seu maior objetivo é realçar as linhas faciais. E assim vai fazer com que pareça mais esculpida. Pode optar por um produto de contorno em creme ou pó, num tom um pouco mais escuro que o seu tom de pele. A estratégia é aplicar na cavidade das bochechas, até desde o meio da bochecha até à orelha, na mandíbula e também nas têmporas. Aplicado o contorno, esfume o produto para ter um acabamento mais natural. Com esses pontos-chave realça os traços do rosto e dá a ilusão de estarem mais definidos.

Iluminação

Se, por um lado, fez o contorno, o próximo passo é, quase obrigatoriamente, a iluminação do rosto. Ambas as técnicas andam sempre de mãos dadas. Por serem contrastes, tornam o rosto e a maquilhagem equilibrada. Ao usar também iluminadores em pele madura, permite criar um brilho mais jovem e radiante. Se colocou o contorno em pontos da face mais limítrofes, o iluminador vai nos pontos mais centrais. Pode, igual ao contorno, escolher um produto em creme, pó ou líquido (é de relembrar que o creme e líquido dão um visual mais natural) e aplicar de forma suave nos pontos altos da face. São esses as maçãs do rosto, o osso/arco da sobrancelha e no nariz. Assim conseguirá fazer o contraste com o contorno, adicionando dimensão e luminosidade.

Lábios cheios

Com a idade, muitas mudanças vão acontecendo no corpo. Uma delas é nos lábios. Passando o tempo, a boca vai se tornando mais diminuta, perdendo o volume. Restaurar esse volume e criar lábios mais cheios pode criar uma imagem mais jovem e revigorada. Para criar esse visual é necessário ter os lábios bem hidratados e exfoliados. E se não os tem assim, comece por exfoliá-los, de forma gentil. De seguida, use um lápis labial com uma cor semelhante ao tom natural para redefinir e desenhar os lábios. Depois, preencha com um batom ou gloss. Por fim, acrescente um pouco de iluminador no arco do cupido para parecer mais preenchido.

Para os passos serem bem-sucedidos há necessidade de ter uma preocupação com a sua pele, diariamente. Uma pele que não esteja bem tratada não consegue entregar uma imagem mais jovem ou definida, mesmo com a aplicação de maquilhagem. É preciso ter uma rotina de pele diária, tendo mais atenção à medida que os anos passam, porque a tez vai perdendo a elasticidade e outras características.