Um a um. Conjuntos de sombras que melhor combinam com a cor dos olhos

De certeza que já lhe disseram que está com os olhos mais claros, ou que a cor da sua roupa fica bem com os seus olhos.

Acredite não se trata de uma teoria disparatada. De facto, as cores que usamos podem realçar as nossas cores naturais, seja de pele, cabelo ou olhos.

Mas e no que diz respeito à maquilhagem, será que isto acontece? Falámos com especialistas e percebemos que sim. As sombras que escolhemos influenciam o tom dos nossos olhos.

Veja quais as opções mais indicadas:

Olhos verdes: Os tons quentes como laranjas, vermelhos e rosas são os que mais fazem sobressair este tipo de olho

Olhos azuis: Cinzas e lilás fazem o match perfeito. Os azuis também ficam bem mas devem ser usados de forma moderada, preferencialmente misturados com cinzento

Olhos castanhos: Todos os tons de sombra ficam bem, opte pelos castanhos para looks naturais e pelos mais coloridos quando quer sobressair o olhar