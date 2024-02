Vá buscar o impermável e o agasalho. Chuva e frio estão de volta

As temperaturas vão descer a partir desta quarta-feira, 21 de fevereiro, e até sexta-feira na ordem dos 10 a 12 graus Celsius, após terem estado muito acima da média, esperando-se também o regresso da chuva e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por isso, depois deste interregno primaveril, é tempo de voltar aos impermeáveis e aos casacos quentinhos. E não faltam ideias e sugestões para agarrar o que mais gosta e enfrentar o que é natural nesta altura do ano: o inverno!

Quanto ao tempo que se vai fazer sentir nos próximos dias, o IPMA lembra que “estamos com a aproximação de uma superfície frontal fria que nos vai trazer novamente precipitação e intensificação do vento já para o final do dia de quarta-feira. Assim temos para o fim do dia chuva fraca no Minho e Douro litoral e a passagem da frente na quinta-feira de norte para sul com períodos de chuva em todo o território, passando a regime de aguaceiros”, disse à Lusa Cristina Simões.

De acordo com a meteorologista, na quinta-feira, 22, os aguaceiros serão já de neve a começar nos pontos mais altos da Serra da Estrela e depois a cota desce gradualmente até aos 800 a 1.000 metros de altitude.

O IPMA emitiu aviso de queda de neve entre as 21:00 de quinta-feira e as 19:00 de sexta-feira nos distritos de Bragança, Viseu, Castelo Branco, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

“O vento será especialmente forte no litoral e nas terras altas com rajadas até 60 quilómetros por hora no litoral e 80 a 85 nas terras altas na quinta e sexta-feira. Quero chamar também a atenção para a agitação marítima, que será forte a partir de quinta-feira, tendo o IPMA já emitido avisos amarelo e laranja”, disse.

Segundo Cristina Simões, as temperaturas vão descer gradualmente a partir de hoje e até sexta-feira. “Temos descidas na ordem dos 4 a 6 graus hoje, de 02/03 na quinta-feira e na sexta há nova descida. No total deverão descer quase 10 graus. As temperaturas têm estado muito acima da média para a época do ano. Ainda estamos em fevereiro. Mas vão descer para níveis mais habituais”, indicou.

A meteorologista do IPMA adiantou ainda que pelo menos até ao fim de semana vai manter-se a chuva no norte e centro e as temperaturas também vão continuar baixas. “Nos próximos dias e porque as temperaturas descem e temos intensificação do vento, as pessoas vão sentir um maior desconforto térmico”, concluiu.

