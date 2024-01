Casacos que são bons negócios nestes saldos

Ainda em janeiro, o mês mais frio do ano, as baixas temperaturas ainda se vão manter, podendo amenizar com a chuva. Contudo, não deixam de aparecer números baixos no termómetro.

Neste tempo, além de toda a roupa que conseguirmos vestir, o que nunca falta são os casacos, que completam qualquer combinação e são, geralmente, as peças mais quentes que usamos.

Os saldos ainda não acabaram e até já vão na segunda ronda, na qual os preços baixam ainda mais. Aproveite os números mais baixos para ficar quentinha neste inverno.

Casaco com forro de pelúcia, H&M, 49,99€

Sobretudo trench sarja, Bershka, 29,99€

Blusão trucker com lã, Bershka, 22,99€

Gabardina com polipele desgastada, Zara, 59,99€

Blusão de dupla face cropped cruzado, Stradivarius, 39,99€

Blusão cruzado suave, Stradivarius, 19,99€

Sobretudo de dupla face comprido, Pull&Bear, 49,99€

Casaco comprido de pano, Pull&Bear, 29,99€

Sobretudo de lã com botões de joia, Mango, 49,99€

Sobretudo comprido jaspeado, Mango, 79,99€

Casaco de pano aberto, Lefties, 9,99€

Casaco comprido com cinto de atar, H&M, 35,99€