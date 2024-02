“Vamos envelhecer juntos?” Jessica Athayde confirma que pediu Diogo Amaral em casamento

“É mesmo verdade. Pedi o Diogo em casamento”, confirmou a atriz Jessica Athayde, de 38 anos, nesta manhã de terça-feira, 27 de fevereiro, nas redes sociais e onde revelou que o casal, pais de Oliver, vai mesmo dar o nó. A notícia foi acompanhada com uma imagem com bonecos da Lego com uma família composta por um casal, dois meninos (Oli e Mateus, filho de Diogo Amaral), três cães e dois coelhos, bem como a frase “vamos envelhecer juntos”.

“Fiz estes legos no Colombo, trouxe o fato de banho personalizado escondido na mala, tratei de tudo com o hotel quando cheguei porque obviamente queria fazer este pedido vestida de sereia, então fui obrigada a tirar o curso”, detalhou a atriz. Diogo Amaral, 42 anos, aceitou o pedido.

E Jessica Athayde acrescentou: “Quis ter este momento com os meus dois rapazes, o Oli e o Mateus e apanhar o Diogo desprevenido.”