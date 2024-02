Vêm aí mais três temporadas de ‘Morangos com Açúcar’ e já há data de estreia

A segunda temporada do reboot de Morangos com Açúcar estreou-se no primeiro dia deste ano. Um arranque auspicioso já que a TVI e a Prime Video acabam de confirmar a renovação de um acordo para a continuidade da série juvenil e por mais três temporadas.

“Cada uma das novas temporadas terá dez episódios, a quarta e quinta acompanham o ano letivo, e a sexta temporada as férias de verão”, refere o comunicado enviado pela estação de Queluz de Baixo às redações nesta terça-feira, 27 de fevereiro.

De acordo com a mesma nota, as novas edições “vão começar a ser exibidas no último trimestre de 2024”, que recorda que “para o verão deste ano a estreia da terceira temporada“.