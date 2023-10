Vestido de noiva de infanta Maria Francisca lembra os de Letizia e Kate, então herdeiras ao trono

Simples, elegante, discreto. O vestido de noiva usado pela infanta Maria Francisca de Bragança neste sábado de casamento, 7 de outubro, responde àquelas características. Mas a criação de Luzia do Nascimento em seda, com cauda e véu, faz evocar outras criações ainda bem presentes na memória de todos e que foram usadas, à data, por noivas que estavam na linha direta de sucessão ao trono dos seus países. Letizia já é, aliás, rainha de Espanha.

Mas vamos aos detalhes. A 22 de maio de 2004, a então noiva Letizia subia ao altar ao lado do príncipe Felipe escolhendo um vestido de manga comprida da autoria do já falecido designer Manuel Pertegaz. Também em seda natural, a peça era composta por um decote amplo, aberto e ligeiramente levantado, contando com bordados em motivos florais e uma inspiração na tradição sevilhana.

Ainda que de materiais diferentes e bem mais rendado, é o corte do decote do vestido usado por Kate Middleton, a 29 de abril de 2011, que mais faz lembrar a escolha usada pela infanta Maria Francisca de Bragança. Parecem ambos de profundidades bastante semelhantes e têm a gola ligeiramente levada pelo início do pescoço, sendo também de manga comprida.

À data, a noiva do príncipe William – então segundo na sucessão ao trono britânico, atualmente o que se segue a Carlos III -, recolheu aplausos com um vestido da autoria da designer Sarah Burton pela casa Alexander McQueen. A peça era composta por um aplique de renda no corpete e na saia feito à mão pela Royal School of Needlework.

Embora se desconheça o valor do vestido usado pela infanta Maria Francisca de Bragança no dia do casamento, é muitíssimo possível que tenha ficado bem à quem do montante atribuído ao de Letizia e ao de Kate Middleton. O primeiro estima-se que terá custado seis milhões de euros, o segundo, bem mais abaixo, terá rondado os 250 mil euros.

Maria Francisca de Bragança escolheu um bouquet de flores brancas e verdura, usou um diadema de D. Amélia, a última rainha de Portugal e ainda uma pulseira que pertenceu à rainha e que agora está nas mãos de um amigo da família de Bragança.