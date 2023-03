A provocação da Mugler chega em maio a Portugal, mas já se conhecem as peças

Trata-se de mais uma colaboração da cadeia de mass market de vestuário H&M com o design de moda criativo com a chancela do universo do estilista Thierry Mugler, cuja marca está, desde 2017, nas mãos de Casey Cadwallader, tendo assumido integralmente a insígnia após a morte do criador francês em janeiro do ano passado.

As propostas, como antecipa a retalhista sueca da moda, incluem coordenados femininos, masculinos, e acessórios, e vai chegar às lojas portuguesas a “11 de maio”, como refere o comunicado enviado às redações.

Uma parceria que traz “ombros largos e fortes, cintura marcada, uma ode às curvas e linhas do corpo, uma homenagem à confiança”, assegura a H&M. Uma coleção que, apesar de incluir roupas masculinas e femininas, apresenta-se com “estilo fluido e cross-gender”.

Esta colaboração também traz remakes icónicos da casa Mugler: “Estas peças, foram selecionadas por Cadwallader pela sua ressonância contemporânea e o seu testemunho do papel central de Mugler nos anos 80 e 90 do século passado, nas passarelas onde brilhava o drama.”

“A coleção é uma celebração de tudo o que define a Mugler como uma Maison e cada peça é a autêntica Mugler, desde os bodys, que se tornaram uma assinatura nossa, até a alfaiataria e denim trabalhados. É uma amostra dos nossos ícones”, afirma o diretor criativo Casey Cadwallader citado no comunicado.

Para a consultora criativa da H&M Ann-Sofie Johansson “foi uma honra conhecer Manfred, e é muito especial que ele tenha estado envolvido nas fases iniciais, juntamente com Casey e a casa de Mugler”, refere. A responsável garante “um trabalho incrível em homenagear a história e o arquivo” e “uma coleção totalmente contemporânea”.

“As conversações para esta colaboração começaram antes da morte de Manfred Thierry Mugler. A coleção une a história da casa com o seu presente e o seu futuro, e oferece vários clássicos da assinatura de Mugler. É uma montra dinâmica do mundo Mugler atual e das maneiras intrigantes como Cadwallader reinventou a Maison para a tornar atual e relevante para uma nova geração”, lê-se na mesma nota.

A campanha chega com um vídeo promocional que conta com estrelas em ascensão como a cantora ganesa Amaarae, a rapper e DJ inglesa Shygirl, a multi-instrumentista e compositora Eartheater e a cantora e compositora venezuelana Arca.

“Juntos, gravaram a sua própria versão do hit de Stardust de 1998, Music Sounds Better With You‘. A escolha da música aponta para o senso de comunidade que define a visão de Cadwallader para Mugler de hoje”, justifica o comunicado.