A tendência das “noivas fixes” é trocar o visual durante a festa

O casamento é o marco na vida de qualquer pessoa, principalmente para as mulheres. Ter a certeza de que tudo está perfeito é a obsessão por meses. O local, o vestido, a lista de convidados e todas as outras necessidades.

Uma tendência que se tem visto nos casamentos ultimamente é a troca de vestidos da noiva entre a igreja (ou cerimónia de oficialização) e a festa. Ou seja, enquanto oficializam o matrimónio, usam um vestido mais formal, mais delicado, e quando avançam para a parte da festa, trocam por algo mais ousado e mais leve (para poder dançar até cair).

Cada noiva tem o seu próprio estilo que apropria à cerimónia e à roupa que vai usar. Isso não impede que possa ter mais do que um vestido. Com tecidos diferentes ou com aplicações. Para o “look” de festa, as escolhas mais avistadas são vestidos com enfeites de pérola, com penas, com tecido de tweed ou então com espartilhos. Ou seja, correspondendo às modas que têm aparecido nos últimos tempos.

Além disso, se acha que pode apenas trocar o vestido, está enganada. Além da roupa, pode mexer no penteado, soltando-o se estiver preso ou prendendo-o se estiver solto. Mudar os sapatos, para uns que sejam mais confortáveis para dançar, ou as joias, para acessórios mais extravagantes e divertidos, como as pérolas.