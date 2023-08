“A vila de Melides é tão charmosa”. Janet Jackson mostra-se encantada com Portugal

A cantora e irmã de Michael Jackson está a visitar algumas cidades europeias e acabou por passar em Melides, localidade do Alentejo litoral. Nas redes sociais, Janet Jackson mostrou-se encantada com Portugal.

“A vila de Melides em Portugal é tão charmosa… as lojas, a arquitetura, as pessoas… nós adorámos”, escreveu Janet Jackson numa publicação do Instagram.

Janet está hospedada no Vermelho Hotel de Christian Louboutin. Antes de Portugal, a artista esteve em Itália.

Recorde-se que, após ter adiado espetáculos em 2020, devido à pandemia, Janet Jackson deu uma digressão este ano, “The Together Again”, onde passou por várias localidades da América do Norte.

Nos últimos tempos, várias figuras internacionais têm escolhido Portugal como destino de férias. Jason Statham também passou pelo Alentejo este ano e Madonna escolheu a capital para celebrar o 65º aniversário.