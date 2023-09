Adeus, balayages? Famosas rendem a este tom de cabelo do momento

As famosas estão, cada vez mais, a adotar visuais escuros para o outono. Depois de Liliana Filipa ter trocado o loiro, imagem de marca há vários, pelo moreno, chegam agora a esta tendência novas figuras públicas.

Raquel Prates surgiu com o cabelo bastante comprido e volumoso. Numa nota enviada às redações, o cabeleireiro responsável pela transformação, David Xavier, explicou o que fez: “A Raquel pediu-me que lhe fizesse um cabelo mais longo e assim fiz, optei por extensões com cerca de 70 centímetros, o que além de comprimento, deu volume e estrutura a toda a moldura do rosto, que é o cabelo”.

Poucos dias depois, foi a vez de Sara Norte, em homenagem à mãe, Carla Lupi, que completaria este mês de setembro 58 anos. Com o mesmo cabeleireiro, David Xavier, Sara deixou o ruivo e adotou o moreno. “Diziam que estava mais jovem, muito elegante e sobretudo, que estava muito parecida com a minha mãe, o que, para mim, é um elogio maior, já que, de certa forma, é uma homenagem a uma das mulheres da minha vida”, notou, referindo-se à reação das pessoas.

Mais recentemente, Margarida Corceiro apareceu morena da passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza. “Primeira vez no Festival Internacional de Cinema de Veneza e não podia estar mais feliz! Com direito a novo cabelo porque vêm aí coisas boas”, partilhou, através das redes sociais.

Os tons escuros requerem menos manutenção que os tons claros e, além disso, conferem um toque mais natural a qualquer look.

Os morenos iluminados são, também, uma das grandes tendências deste outono.