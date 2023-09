Alba Baptista e Chris Evans casaram-se em cerimónia em que os telemóveis estavam ‘proibidos’

Pouco menos de um ano depois de ter sido conhecido o romance entre a atriz de ascendência luso-brasileira Alba Baptista e o ator Chris Evans, a 10 de novembro de 2022, o casal subiu ao altar este sábado, 9 de setembro numa cerimónia muito discreta.

Chris, de 42 anos, e Alba, de 26, convidaram apenas familiares e amigos mais próximos para o enlace. Os convidados terão assinado um documento que proibia a divulgação de imagens da cerimónia e a utilização de telemóvel.



De acordo com a revista norte-americana Page Six, que avança os detalhes da cerimónia, a boda teve lugar em Massachusetts, nos Estados Unidos da América.

Entre os convidados estavam, segunda a mesma publicação, nomes sonantes de Hollywood como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ou Jeremy Renner.

Os rumores de um romance entre Chris Evans e Alba Baptista foram confirmados em novembro do ano passado, quando uma fonte contou à revista “People” que os dois já estavam a namorar “há mais de um ano”. No mesmo ano, Evans foi considerado o homem mais “sexy” do mundo.

Já na ocasião, o ator revelou os seus planos: “Há algo que decididamente quero muito: mulher, filhos, construir uma família.” E prosseguiu: “Quando lê sobre a maioria dos melhores artistas, sejam atores, pintores, escritores, a maioria deles [admite] que não foi o trabalho que fizeram [de que mais se orgulham], falaram sobre os relacionamentos, as famílias eles criaram, o amor que encontraram, o amor que viveram.”

Alba Baptista nasceu em julho de 1997, em Portugal, participou na sequela de Jardins Proibidos, em 2014-15, na TVI. Participou também em produções como A Impostora, Filha da Lei, A Criação e Jogo Duplo. Desde 2020, que integrar o elenco da Netflix, Warrior Nun.

Chris Evans nasceu em Boston, nos Estados Unidos da América, em junho de 1981, e é ator, produtor e realizador de filmes.