Alergias. Quatro em cada dez dizem que os pólenes lhes estragam os ‘dates’

Um estudo revelou que quase um terço (31%) dos adultos americanos até estaria, no limite, disposto a um corte de salário só para se ver livre de alergias. A par deste, 39 % dos entrevistados admite abrir mão de bolos, chocolates e videogames, 38% de café e 36% de redes sociais.

As alergias são tão incómodas que, para quatro em cada dez, até entra no amor. Dos dois mil inquiridos norte-americanos para este estudo, 39% dos inquiridos relatou ter menos encontros durante essa temporada. A pesquisa refere também que são cancelados ou adiados em média 4,5 eventos por temporada devido às alergias sazonais.

Em relação aos sintomas mais frustrantes provocados pelas alergias, 27% dos inquiridos dizem sofrer com coriza, 19% com dor de garganta e erupções cutâneas e 18% com fadiga.

“A nossa pesquisa mostra que as alergias podem ter um impacto emocional na vida das pessoas”, afirmou o diretor de marca da Flonase, Tish Tillie, em comunicado. “Quando solicitados a medir os seus níveis de felicidade antes, durante e depois de experimentar sintomas de alergia, 31% relataram estar ‘muito felizes’ antes de as alergias começarem, mas isso caiu para apenas 18% quando os sintomas de alergia apareceram.”

Para aliviar os sintomas, mais de metade (52%) experimentou medicamentos para alergia e mais de dois em cada cinco também experimentaram mel, remédios feitos à base de ervas e óleos essenciais (41% cada). Alguns tentaram ainda soluções faça-você-mesmo como “inalar alho”, um “neti pot”, um “difusor de óleo essencial” e “usar um nasal caseiro”.

“Os sintomas de alergia, incluindo a sua gravidade, variam de pessoa para pessoa, por isso é importante conversar com o médico sobre mudanças no estilo de vida e tratamentos que podem ser adequados para cada um”, acrescenta Tish Tillie. “Além disso, escrever no diário, meditar e agendar um tempo para o autocuidado são bons exemplos de como lidar com o impacto emocional de sofrer de alergias”, finalizou.

A investigação foi efetuada com dois mil adultos americanos com alergias e foi encomendada pela Flonase entre 24 de fevereiro e 1 de março. Foi também conduzida pela empresa de pesquisa de mercado OnePoll, cujos membros de equipa constituem a Market Research Society e têm associação corporativa à American Association for Public Opinion Research (AAPOR) e à European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR).

Em Portugal, a Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA) prevê até esta quinta-feira, 6 de abril, concentrações muito elevadas de pólen na atmosfera para todo país. Já no que toca às ilhas, esperam-se níveis moderados para os Açores e baixos na Madeira. Os alérgenos provêm do carvalho, do pinheiro e do plátano, assim como das urtigas e parietárias