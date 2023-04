Anitta junta-se à editora de Ariana Grande e Taylor Swift

Segundo Variety, revista norte-americana, a saída não foi totalmente amigável. Contudo, a artista brasileira não perdeu tempo e já assinou contrato com a Republic Records.

A nova editora escolhida é responsável por grandes nomes da indústria, entre as quais Taylor Swift, Ariana Grande e Nicki Minaj.

Mesmo depois da performance no Coachella, em 2022, o êxito Envolver [acumulou mais de 500 milhões de reproduções no Spotify] e colaborações com artistas de renome, como Khalid, Maluma, Missy Elliot, entre outros, o último álbum multigénero da artista, “Versions of me”, não teve o sucesso esperado nos Estados Unidos, mesmo continuando a ser um ícone na América Latina.

Pouco antes da rescisão de contrato, a Anitta recorreu às redes sociais para manifestar o descontentamento com a Warner Music Brasil. Segundo a mesma, a editora não “promovia” o seu trabalho.

Para finalizar a parceria, a cantora gravou duas músicas novas, em português. A primeira foi lançada na quinta-feira, 20 de abril, e a segunda só chegará aos ouvidos dos cibernautas passado oito dias, a 27 de abril.