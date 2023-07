Aproveite os saldos para redecorar a varanda. Sugestões a partir de 7,69€

Com a chegada do verão, as pessoas procuram fazer uma aproveitamento dos espaços exteriores como varandas, terraços ou pátios.

Redecorar este tipo de espaços pode ser um verdadeiro desafio. Primeiro, por ser dispendioso, este tipo de peças costuma ter um preço mais elevado e, contrariamente aos espaços interiores, que são utilizados todo o ano, os exteriores acabam por ficar em segundo plano, e depois, porque como o espaço é pequeno, muitas pessoas não conseguem idealizar a decoração perfeita.

A Delas.pt reuniu algumas dicas para quem tem varandas pequenas e peças que estão em saldo que vão fazer toda a diferença na hora de redecorar os espaços exteriores. Confira tudo abaixo.

Extensão da sala de estar

A varanda é, por norma, uma extensão da sala de estar. Por esse motivo, se o estilo predominante da sala de estar for rústico, com recurso a tons neutros, bege, branco, castanho, entre outros, deve manter a mesma tendência na varanda. Dessa forma, consegue criar um efeito de amplitude.

Crie uma área de interesse

Gosta de ler? Prefere estar sentada a tomar um café e conviver? Opte por uma coisa de cada vez. Quando as varandas são pequenas, a melhor tática é fazer um aproveitamento inteligente do espaço. Se colocar uma cadeira e uma pequena mesa de apoio, algumas velas e almofadas, consegue criar um espaço confortável de leitura. Em contrapartida, se colocar um conjunto de exterior, como o verde que surge na lista abaixo, algumas chávenas e jogos de tabuleiro, consegue desenvolver um espaço de convívio.

Utilize plantas (mesmo que sejam artificiais)

Se não tem grande interesse em utilizar a varanda, mas também não quer que o espaço fique descuidado, pode sempre acrescentar uma rede de apoio e algumas plantas. Este estilo nunca falha, fica bem em todos os apartamentos e alia conforto a elegância.

Nãmmarö, no IKEA, antes 119€ depois 95,20€

Conjunto de Exterior em Polietileno Myers, na SKLUM, antes 149,95€ depois 129,95€

Cadeira de Madeira Macramé, no Continente, antes 70€ depois 56€

Cadeirão com Coxim em Metal, na hôma, antes 99,99€ depois 69,99€

Poltrona Bege Cancun, no Continente, antes 199€ depois 155€

Capa de Almofada Linho Costura, na Zara Home, antes 29,99€ depois 15,99€

Havsten, no IKEA, antes 129€ depois 99€

Capa de Almofada Overlock, na Zara Home, antes 19,99€ depois 12,99€ Cesto Ratã Asa Central, na Zara Home, antes 59,99€ depois 39,99€ Cesto com Asas, na Zara Home, antes 69,99€ depois 49,99€ Carrinho de Apoio, na hôma, antes 119€ depois 59,50€ Macramé Rede, na CASA, 49,95€

Planta Artificial Agave, na Kinda Home, antes 48,90€ depois 34,23€

Sommarlânke, no IKEA, antes 19,99€ depois 15,99€

Vela Citronela, na hôma, antes 10,99€ depois 7,69€