Arrume o striptease nas despedidas de solteira. As tendências agora são outras

A última noite de liberdade passada diante de uma sessão de striptease há já muito que tem vindo a perder encanto. A celebração quer-se cada vez mais feita de experiências e de relaxamento para as noivas. Os gostos estão de tal maneira a mudar que, segundo as novas prioridades, duas em cada cinco pessoas inquiridas consideram essa noite mais memorável que o próprio casamento.

As conclusões decorrem de um estudo feito junto de dois mil norte-americanos e indicam que as pessoas preferem festas que acontecem em resorts com tudo incluído (27%) ou numa cidade movimentada onde há muito o que fazer (16%). Mais: os programas devem durar, na sua maioria, dois dias.

Curiosamente, metade dos inquiridos admite preferir programas que misturem de forma igual atividades e relaxamento, já quase um terço (27%) elege o relax como prioridade. E mais de metade (55%) crê que o grupo de convidados deve suportar as despesas desta festa do adeus, estimando gasto médio de 313 dólares (cerca de 294 euros).

Se dúvidas restassem, elas ficam clarificadas aqui: Três em cada dez entrevistados (29%) querem por fim a festas temáticas explícitas (29%) e 22% abdica de ir ao casino em noite de despedida de solteira. Ainda assim, elas vão mais a clubes de striptease do que eles: do terço que admite que vai (34%), as mulheres compõem o maior grupo (42%) face aos homens (25%).

O estudo foi encomendado pela empresa se marketing Cheap Caribbean e as entrevistas anos dois mil indivíduos aconteceram entre 9 e 15 de novembro.