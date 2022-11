“As mulheres que fazem barulho” de Marta Gil e as “histéricas” de Cristina Ferreira

Mais uma gala do Big Brother, mais uma expulsão feminina de uma concorrente que era considerada como uma mulher combativa e que dizia o que pensava. Uma escolha dos portugueses que teve lugar no domingo, 27 de novembro, e que levou a comentadora Marta Gil a olhar para as assimetrias de género em Portugal, com a concordância de Cristina Ferreira.

Em disputa pela expulsão estavam, não uma, mas duas concorrentes que se têm apresentado no reality show de forma combativa. Entre Mafalda Diamond e Sónia Pinto, os portugueses que votaram no Big Brother, da TVI, escolheram retirar do jogo e da casa da Malveira a primeira, o que gerou a impaciência da comentadora Marta Gil.

Na análise à saída da participante, a atriz – e também ex-concorrente da edição Famosos – sublinhou que “mulheres que fazem barulho incomodam”. “Basta olhar para aquela bancada que está ali [apontando para o local em estúdio onde estão sentados os concorrentes já expulsos da edição do reality show] , ainda faltam três mulheres, e perceber que realmente neste país as mulheres que fazem barulho incomodam muito. Basta ver a quantidade de mulheres que estão cá fora e continuam a ser expulsas constantemente”, referiu.

Comparando e prosseguindo, Marta Gil lembrou que “quando é um homem é um ótimo jogador, é estratega, é provocador, mas quando é uma mulher ‘ela é histérica’, ‘ela é uma chata’, ‘ela é muito irritante’… É impressionante ver a diferença que isto tem e basta ver os resultados que estão aqui à frente. E o Big Brother é o exemplo do país onde nós vivemos e é pena”, acrescentou. Uma análise que levou a apresentadora Cristina Ferreira a concordar, dizendo: “Logo, só temos uma solução, continuarmos a ser histéricas”.