As razões pelas quais deve fazer pausas entre manicures

Será que as nossas unhas precisam de respirar? Quando as pontas começam a amarelar depois de semanas a usar o mesmo verniz, esta dúvida pode surgir. Embora a esteticista possa mencionar casualmente a importância de garantir que as unhas recebam ar, pode argumentar que, na verdade, estas não precisam de respirar.

“Elas obtêm oxigénio e nutrientes do suplemento de sangue e não do ar”, diz a dermatologista e especialista em unhas Dana Stern à revista feminina norte-americana Allure.

As unhas, no entanto, precisam de pausas entre as manicures por outros motivos. Descubra agora quais são:

Sinais que suas unhas precisam de uma pausa da manicure

De acordo com Dana Stern, existem cinco sinais principais de que as unhas precisam de um descanso da manicure: o aparecimento de granulação de queratina (manchas ásperas e brancas na superfície da unha), descamação, rachas, descoloração e cutículas desidratadas.

Embora alguns desses danos possam ser causados ​​pelo uso prolongado de verniz, também podem ser causados ​​por preparação e remoção inadequadas: “se uma lima elétrica for usada ​​para raspar a superfície dessa unha, pode desalojar células da unha levando a descamação, rachas e irregularidades superficiais gerais”, explica a especialista.

Para evitar isso, é necessário estar vigilante para encontrar uma esteticista que tome cuidado para não polir excessivamente as unhas. Para além disso, nunca deve tirar ou descascar o verniz quando acha que está na altura de ele sair, pois pode causar danos à superfície das unhas.

Quanto tempo deve durar a pausa?

O material que escolhe para revestir as unhas pode desempenhar um papel no quão danificadas elas vão ficar e por quanto tempo precisarão de descanso. Isto está relacionado com o processo de remoção do verniz – gel ou acrílico podem ser mais prejudiciais fisicamente de remover do que verniz comum.

De acordo com o que a esteticista Mazz Hanna disse à Allure , alguns salões de beleza “não levam o tempo necessário para remover o gel e o acrílico de uma forma que não danifique a unha”.

Danna Stern acrescenta que as unhas podem ser danificadas com métodos agressivos de remoção mecânica e química. Danos mecânicos são criados com a remoção brusca, enquanto um exemplo de dano químico é embeber as unhas em acetona por muito tempo – fazendo com que estas sequem e se tornem mais quebradiças.

Por causa disso, é fundamental que, para quem costuma fazer manicure que em gel ou acrílico, façam pausas. Mazz Hanna sugere deixá-las crescer completamente antes de fazer o próximo gel ou manicure de acrílico.

Como cuidar adequadamente das unhas durante a pausa

Se as suas unhas não parecerem lisas, hidratadas ou com a cor saudável normal, há algumas coisas que pode fazer. Durante o intervalo entre as manicures, o dermatologista Joshua Zeichner sugere à Allure que manter as unhas hidratadas e resistir à vontade de tirar as cutículas.

Mazz Hanna recomenda um óleo de cutículas para hidratação para evitar a vontade de as roer ou arrancar.

“Roer as unhas pode causar infeções nos dedos porque expõe a pele traumatizada dos dedos a bactérias da sua boca”, acrescenta Joshua Zeichner.

Além de manter as unhas hidratadas, Joshua Zeichner enfatiza a importância de consumir os nutrientes certos e sugere adicionar um suplemento que contém vitaminas do complexo B à sua alimentação.