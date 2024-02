Atriz de ‘Euphoria’ Hunter Schafer presa em protesto pelo fim da guerra Israel-Hamas

Com uma T-shirt preta vestida onde se lia “cessar fogo já”, a atriz Hunter Shafer foi detida por estar a protestar contra o conflito Israel-Hamas em plena Rockefeller Plaza e onde era esperada a presença do presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden.

As imagens da atriz a caminhar algemada diante de um polícia começaram a circular logo na segunda-feira, mas a confirmação foi feita esta quarta-feira, 28 de fevereiro, pelos media norte-americanos.

“Podemos confirmar que Hunter Schafer participou no protesto da Jewish Voice For Peace dentro do entrada do prédio 30 Rock. … Hunter foi presa a par de outras 50 pessoas”, confirmou um porta-voz da plataforma ao site norte-americano Usa Today. E acrescenta: “Elogiamos o compromisso com a liberdade palestina e com um futuro de justiça para todos”.

Da parte da polícia nova-iorquina, o mesmo órgão confirma que um porta-voz confirmou que “um total de 30 indivíduos foram levados sob custódia” após terem recebido intimações por invasão.

A manifestação foi organizada pela plataforma Jewish Voice For Peace (Voz Judia pela Paz, em tradução literal), com os elementos a entoarem frases de ordem como “sem mais armas, sem mais guerras”, pedindo pelo fim do conflito que prossegue em Gaza.