Ballet ou futebol? Novos ténis já têm data para começarem a ‘provocar’

Uma marca de design de moda tecnológica junta-se a uma insígnia desportiva e decidem criar um novo tipo de ténis, e o resultado está à vista. Sexta-feira, 19 de janeiro, a Coperni e a Puma lançam um modelo de sapatilhas que procura fazer a fusão entre as sabrinas do ballet e o futebol.

A peça é bastante rasa e tem a biqueira quadrada, como as sabrinas do bailado evocam, mas com o resto do formato em modelo ténis. O Coperni x Puma 90SQR vai chegar em três cores – preto, branco e amarelo – mas os detalhes de preços ainda não são conhecidos.

É importante relembrar que a Coperni é uma marca francesa criada em 2013 e que, em menos de dez anos, conquistou relevo e notoriedade quando, diretamente da passerelle, em 2022, pulverizou com tinta a branca a manequim Bella Hadid, fazendo-lhe um vestido de alças e racha em direto e no momento.