Big Brother. Mesmo sem concorrer ao ‘reality’ da TVI já pode ir ao confessionário virtual

Paragem selfie. Este é o nome dado pela TVI ao confessionário virtual que montou junto ao Campo Pequeno, em Lisboa, permitindo que os interessados se possam “sentar” nele, como refere o comunicado enviado pela estação. “Com recurso a uma webcam será possível tirar fotografias com o fundo virtual do confessionário e personalizá-las com o nome, idade e localidade do participante. Estas fotografias poderão ser descarregadas através da leitura de um QR Code, para serem partilhadas nas redes sociais, com a família e amigos”, lê-se na mesa nota.

Para assinalar a estreia do formato conduzido pela apresentadora Cristina Ferreira, a partir deste domingo, 10 de setembro, haverá também uma “paragem vigiada”, instalada junto ao Fórum Picoas, também em Lisboa, e com comentários do Big, que irá abordar “todos os que passam por esta ação”.

“Simulamos a verdadeira experiência do que se passa dentro da casa mais famosa do país, onde os concorrentes são vigiados. Instalámos várias câmaras de vigilância que captam os movimentos em jeito de câmara real do programa. A transmissão será live e na face exterior estarão a passar os conteúdos do que está a acontecer. Quem está dentro da paragem vai sentir-se “dentro da casa” e quem passa a pé vai ser impactado com a experiência de estar a ver tudo o que se passa no interior”.