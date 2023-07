Boias para relaxar na água, mas com estilo

As boias têm invadido as redes sociais há alguns anos. Aquelas engraçadas, únicas e um pouco insólitas. Os unicórnios, as melancias, os donuts, chegam em formatos múltiplos. Contudo, todos os anos elas viram uma febre novamente no verão. É uma tendência recorrente e cíclica.

E, como nesta estação, com o calor e o tempo seco, a vontade é de estar na água ou, pelo menos, perto dela. Na piscina, no mar ou no rio, para refrescar, brincar e relaxar. E nada melhor do que estas boias. Que concedem muito estilo, um “quê” de descontração e, claro, um pouco de segurança também.

É só escolher os formatos, desenhos e modelos mais engraçados que encontrar. Pode acreditar que essas boias vão protagonizar muitas memórias, diversão e fotografias para as redes sociais.

Deixamos-lhe aqui algumas opções:

Insuflável de Asas, hôma, de 19,99€ por 5,99€

Insuflável de Gelado, hôma, de 14,99€ por 4,49€

Insuflável de Morango, hôma, de 24,99€ por 7,49€

Donut Insuflável, INTEX, 6,95€

Unicórnio branco Insuflável, INTEX, 18,95€

Bóia de Rosa Vermelha, INTEX, 15,99€

Boia de caranguejo, Continente, 6,99€