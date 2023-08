Brilhar dentro e fora de campo. Os apanhados de cabelo do Mundial Feminino de Futebol

O Mundial Feminino de Futebol de 2023, que decorre na Austrália e Nova Zelândia, ainda está em andamento. A equipa portuguesa já saiu da prova – está em Portugal desde quinta-feira, 3 de agosto -, mas o país (e o mundo) continua com os olhos postos na competição.

Contudo, os jogos não são tudo o que se têm prestado atenção. As atletas, das mais variadas nacionalidades, têm mostrado versatilidade dentro e fora de campo. Olhamos agora para os penteados e apanhados mais originais, o rabo-de-cavalo é só o ponto de partida, e com os quais as futebolistas se têm apresentado dentro das quatro linhas. .

As jogadoras têm de escolher apanhados que não atrapalhem a performance durante o jogo, logo o cabelo está sempre fora da zona do rosto e amarrado. Características ótimas para dias de calor também.

As tranças foram a escolha que tem vindo a ocupar o primeiro lugar do pódio. Tranças soltas, como rabo-de-cavalo ou com outros penteados mais diferentes, estas marcaram presença. Os apanhados com rabo-de-cavalo ou um coque também foram vistos e, além dos básicos, outras modificações também foram feitas.

Além de mulheres exemplares no mundo desportivo, as atletas também apresentam exemplos que podemos usar e abusar quando quisermos um penteado mais diferente, para treinar, em dias de calor ou até quando temos preguiça de lavar o cabelo.

Veja imagens: