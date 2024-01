Britney Spears: “Não voltarei à indústria da música”

“Continuam a dizer que estou a recorrer a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum… Não voltarei à indústria musical”, escreveu Britney Spears, com 42 anos, num post de Instagram, revelado na noite de quarta-feira, 3 de janeiro, negando rumores de que estaria de regresso para a produção de um décimo álbum de estúdio, estando, para tal, a recrutar compositores.

Na mesma mensagem revelada naquela rede social e que fez acompanhar da pintura de Guido Reni, Salomé com a Cabeça de São João Batista, a princesa da Pop – que escreveu recentemente o polémico livro autobiográfico A Mulher Que Há em Mim – revelou que está agora na pele de ghostwriter (autora que escreve em nome de outros, em tradução livre) e que está a gostar. “Escrevi mais de 20 canções para outras pessoas nos últimos dois anos. Sou uma ghostwriter e sinceramente gosto disso!”, explicou, acrescentando: “Quando escrevo, faço-o por diversão ou para outras pessoas”.

A estrela de Baby One More Time, Oops!… I Did It Again e Toxic deita assim por terra notícias que davam conta da alegada contratação de Julia Michaels e Charlie XCX como seus colaboradores num eventual novo projeto. A autora tem vindo a reiterar que estes tempos têm sido dedicados a reencontrar-se a si própria.



Recorde-se que, em agosto de 2022, a intérprete e compositora norte-americana lançou o seu primeiro novo tema desde que foi judicialmente libertada da tutela do pai, em setembro de 2021, e que a controlava em praticamente todos os aspetos da sua vida: desde a alimentação ao sono, passando pela vida amorosa e pelas decisões em matéria de saúde ginecológica e fertilidade. Hold Me Closer, ao lado de Sir Elton John, marcou o regresso de Britney Spears à música após um hiato de seis anos.