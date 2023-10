Britney Spears revela que fez aborto porque Justin Timberlake “não queria ser pai”

A cantora Britney Spears, com 41 anos, revelou que fez um aborto quando namorava com Justin Timberlake, relação que acabou em 2002, porque este considerava que ainda era cedo para ser pai.

“Até hoje, é uma das coisas mais agonizantes que já experimentei na minha vida”, refere a artista de acordo com a revista norte-americana People e a seis dias do lançamento do livro de memórias, A Mulher que Há em Mim, que chegará a 21 países, Portugal incluído, na próxima segunda-feira, 24 de outubro, pela mão da editora Arena.

Nesta obra, a princesa da Pop, que esteve 13 anos sob tutela do pai e impedida de decidir sobre a sua própria vida, conta a sua história pelas suas próprias palavras, faz revelações do lado sombrio do êxito.

“Sempre esperei que um dia eu e o Justin teríamos uma família, mas seria muito mais cedo do que eu esperava”, escreve Spears, agora com 41 anos, sobre a gravidez no livro. Porém, acrescenta: “Justin não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebé nas nossas vidas, que éramos muito jovens”.

Ora, Britney revela que, por ela “nunca teria feito isso [o aborto]”. “Mas ainda assim, ele tinha tanta certeza de que não queria ser pai”, refere. Contactada pela revista People, a assessoria de Timberlake ainda não comentou o caso.

Recorde-se que Britney Spears é mãe de dois rapazes, Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17, fruto da relação com o então segundo marido Kevin Federline.