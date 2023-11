Bruna Gomes junta-se a marca portuguesa para lançar máscara de sobrancelhas

Vem aí uma máscara de sobrancelhas fixadora que tem cunho nacional e parceria com Bruna Gomes, comentadora do reality show da TVI, vencedora da edição Big Brother — Desafio Final, em junho de 2022, e influencer digital.

Uma união de forças que junta a marca de cosmética portuguesa Andreia Professional e o rosto da TV que lança no mercado uma coleção de máscaras de sobrancelhas que se apresenta como vegan, resistente à água e que cumpre três funções: “penteia, preenche e fixa, sem precisar de retoques”, lê-se no comunicado enviado às redações.

“Estou muito entusiasmada em apresentar a minha nova colaboração com a Andreia Profissional. A máscara de sobrancelhas é o meu produto preferido de maquilhagem, é aquele que não fico sem, uso diariamente independente da ocasião”, explica Bruna Gomes, citada na nota. “É resistente a água e dura o dia todo! Estou muito ansiosa para vocês experimentarem”, explica ainda a comentadora a propósito do lançamento da Forever Browscara by Bru e que chega em três tons: castanho claro, castanho e castanho-escuro.

Para a diretora de marketing da marca, esta parceria que chega depois de uma primeira com batons, Bruna Gomes “sabe exatamente o que quer e envolve-se de corpo e alma em todos os processos”. “Para quem segue e conhece bem a Bruna, irá perceber de imediato que este produto tem tudo a ver com ela”, acrescenta Susana Palhares.