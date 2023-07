Bruna Gomes lança coleção de batons mate com marca portuguesa

A ex-participante do Big Brother Famosos, reality show da TVI, lançou uma coleção exclusiva de batons, criada em conjunto com a marca portuguesa Andreia Professional.

Good Vibes by Bru é uma coleção em parceria com Bruna Gomes “que promete ser uma celebração de energia positiva – inspirada na personalidade da Bruna”, lê-se no comunicado.

A coleção é composta por seis batons mate de alta cobertura, longa duração e com cores vibrantes. É 100% vegan e não transfere, tal como Bruna e os fãs demonstram nas inúmeras publicações feitas no Tik Tok.

O evento de lançamento decorreu no passado sábado, 8 de julho, na loja Pluricosmética do Mar Shopping Matosinhos e contou com a presença de mais de uma centena de seguidores. Os presentes tiveram a oportunidade de partilhar um momento especial com a influenciadora, assim como receber um autógrafo e um pin exclusivo da coleção.

“Tive um final de semana maravilhoso com os eventos do lançamento da minha coleção de batons. Foram momentos com muita partilha, muitos sorrisos, abraços, gargalhadas… e até presentes! Vi todo o mundo já usando os batons e o feedback sobre toda a coleção tem sido muito incrível. A parceria com a Andreia Professional foi a oportunidade perfeita e essa troca e esse carinho, não há nada melhor que isso. Todos os dias fico surpreendida porque estou mesmo vivendo um sonho, tenho muita sorte”, refere Bruna em comunicado. Até ao fim do mês estão previstos mais dois eventos: em Lisboa e no Algarve.

Os batons estão à venda em pack, 39,56 euros em preço promocional ou 52,74 euros quando excluídos de promoções, e individualmente, por 6,59 euros na promoção e 8,79 euros em preço tabelado. Veja as cores disponíveis abaixo.