Bruno de Carvalho ameaça Carolina Deslandes de processo por difamação

Desde a entrada no “Big Brother”, na qual a cantora discordou com várias atitudes praticadas pelo ex-dirigente do Sporting, que a relação entre Bruno de Carvalho e Carolina Deslandes foi marcada por picardias.

Carolina Deslandes foi convidada do programa “As Três da Manhã” e, durante a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”, lançou sérias críticas a Bruno de Carvalho: “É tudo o que está errado numa pessoa para mim, basicamente. Desde a fala, ao comportamento, à misoginia”.

O marido de Liliana Almeida não se deixou ficar e afirmou, durante o programa “TVI Extra”, formato onde é comentador, que iria avançar com um processo em tribunal.

“É lógico que esta senhora vai levar com um processo de calúnia e difamação. Hoje chamou-me criminoso novamente”, garantiu, referindo-se ao momento em que Carolina Deslandes partilhou uma compilação de vídeos entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, durante a participação no “Big Brother Famosos”.

“Ela chamou-me misógino. Eu só pai de três meninas. A pessoa que eu mais amo é a minha mãe. Um misógino, para quem não sabe, é uma pessoa que não tem respeito nenhum pelas mulheres. Como é que é possível, se eu, na minha vida, estou rodeado de mulheres? De onde é que ela me conhece?”, acrescentou.

“A Carolina cometeu um erro grave. Arranjou-me ainda mais problemas entre mim e a minha filha mais velha. E isso não a vou perdoar. Hoje disse ainda que cometi mais de 30.001 crimes. E ela vai provar que cometi os 30.001 crimes no local certo”, concluiu.