Glitter de sucesso mundial nascido em Portugal chega ao fim. E esta é a razão

O anúncio foi feito nas páginas da marca Musa, pondo termo a uma história dos brilhos e do glitter que chegou a influencers do mundo inteiro e maquilhadoras de estrelas internacionais. “Temos más notícias para vocês. Façam o restock dos vossos produtos da MUSA, porque não vão voltar nunca mais”, refere o post publicado nas redes sociais.

Os produtos cremosos com glitter chegam agora ao fim, podendo haver ainda espaço para reabastecimento até ao final de 2024. A razão avançada prende-se com a legislação europeia que proíbe os microplásticos.

Em outubro deste ano, a detentora da marca, Rita Dobrões, revelava em entrevista à delas.pt que, “infelizmente, os glitters da Musa têm microplásticos na composição”. “Tentámos, por várias vezes, outras soluções que acabaram sempre por não resultar da mesma forma, no entanto temos o nosso glitter spray e os nossos lip glosses que são 100 por cento livres de microplásticos. Além disso, temos novos projetos que irão sair em breve, com novos produtos brilhantes sem a utilização dos microplásticos”, antecipava a empresária.

Apesar desta despedida do produto de sucesso, a MUSA pondera regressar no início do próximo mês com rebranding e novos produtos cosméticos.