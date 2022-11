Burel e a tradição portuguesa chegam para combater o frio

Em rosa e em raiado de azul no corte feminino e em castanho para tamanhos masculinos. A Salsa acaba de apresentar um casaco comprido feito em lã de Burel e ‘nascido’ na Serra da Estrela’.

“Este novo produto combina a intemporalidade e versatilidade com algo muito valioso e autêntico da nossa cultura portuguesa: o Burel – um tecido artesanal português, feito de lã dos ovinos de raça Serra da Estrela que se destaca pela sua qualidade e pela sua elevada performance térmica”, refere o comunicado enviado pela marca às redações.

A aposta no savoir faire português chega, segundo informa a marca, com “toque suave, aconchegante e com um acabamento premium”. Os preços dos casacos oscilam dos 249 aos 299 euros.