Cantora dos ABBA Agnetha Faltskog lança música a solo

Chama-se Where Do We Go From Here e vai ser apresentado esta quinta-feira, 31 de agosto, em estreia mundial na BBC Radio2. O anúncio foi feito pela própria cantora sueca Agnetha Faltskog, cantora do ABBA, de 73 anos, que se apresenta a solo dois anos depois do lançamento do último

A cantora despertou curiosidade na semana passada, quando fez uma primeira publicação no Instagram dizendo apenas Where Do We Go From Here, sem mais comentários. Chegam agora mais detalhes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Agnetha Fältskog (@agnetha_official)

Faltskog seguiu carreira solo após a separação do quarteto sueco no final de 1982, lançando vários álbuns. O último foi “A”, em 2013.

Já os ABBA reuniram-se em setembro de 2021 para lançar um álbum e espectáculo de hologramas. Os quatro membros tornaram-se conhecidos no final da década de 1960 e tornaram-se mundialmente célebres após a vitória na Eurovisão, em 1974, com o primeiro êxito Waterloo.

Em abril de 2018, a antiga banda revelou que estava de regresso ao estúdio pela primeira vez em quase quatro décadas. Um reencontro que resultou no lançamento do álbum Voyage, em setembro de 2021, e ABBA Voyage, um espetáculo de avatares do quarteto, meses depois.

Na sigla ABBA, Falstskog e Anni Frid Lyngstad representavam os dois A’s, junto com os dois B’s, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson.

Com agências