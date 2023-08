Cantora norte-americana Ciara está grávida pela quarta vez

Mais uma bebé a caminho. Ciara, cantora norte-americana, e o companheiro, Russell Wilson, vão aumentar a família. A artista está grávida novamente e espera o quarto filho.

A informação foi avançada pela própria celebridade através das redes sociais, nas quais partilhou um vídeo onde é possível ver a barriga já crescida.

“Se olhas para mim assim outra vez, fazemos outro filho… Tu és o meu coração e eu sou a tua costela”, lê-se na legenda da publicação do Instagram.

Uma fonte contou ao site de celebridades “People” que, mesmo grávida, Ciara tem trabalhado e viajado. “Ela gravou o videoclipe de ‘How We Roll’ estando grávida. Ela dançou no ‘set’ o dia inteiro para as gravações”.

Este bebé é fruto da relação da cantora com o jogador de futebol americano Russell Wilson. O casal tem mais dois filhos em comum: Sienna Princess, de seis anos, e Win, de três anos. A artista é ainda mãe de Future Zahir, de nove anos, fruto da relação terminada com o “rapper” norte-americano Future.