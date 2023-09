Carolina Deslandes canta preconceitos com decotes, minissaias, batons

“Ela estava a pedi-las. Vestiu uma minissaia. Decidiu dançar. A culpa não é dele, é sensato e mais velho, a culpa é do batom vermelho que ela escolheu usar”. É desta forma que começa o tema que Carolina Deslandes partilhou nas redes sociais no sábado, 23 de setembro, e no qual traz à luz um conjunto de preconceitos que se abatem sobre as mulheres e que, no domínio social, perpetuam os crimes exercidos sobre elas.

Uma música que fala do “decote de Maria”, das mulheres que têm de pedir desculpa para falar, da confusão entre um obrigada e um sorriso e o consentimento.

A acompanhar o tema, na legenda do post, a cantora e compositora deixa ainda mais clara a mensagem que quer passar. “Lições a retirar de uma canção (e da vida): Uma mulher que bebeu não pediu para ser violada, uma mulher que se veste com roupa sexy não pediu para ser violada, uma mulher que dança não pediu para ser violada, uma mulher livre não pediu para ser violada, uma mulher de decote não pediu para ser violada”, escreve a cantora.

Vincando que “não é não” e que o argumento do “Ela estava a pedi-las” não é aceitável”, Deslandes sublinha também que “ser educada não permite toque não consentido”, aceitar boleia não permite toque não consentido” e “ir a pé para casa não permite crime”.

“A culpa é de decote da Maria, da educação de hoje em dia, não se fazem mulheres como antigamente. Os rapazes serão rapazes, da natureza deles, eles não são capazes de se controlar”, repete a cantora no novo tema, criticando ideias e preconceitos que vigoram na sociedade.