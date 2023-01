Carolina Deslandes usou fato feito de desperdício e que levou 54 horas a reciclar

A mentora do The Voice Portugal, na RTP1, apresentou-se neste domingo, 15 de janeiro, com um fato cinza calça-casaco que foi reconstruído e foi alvo de novos apliques fruto de desperdícios têxteis.

A autora é Jessica António que, ao Dela.pt, revelou todo o processo de construção da peça usada por Carolina Deslandes e que contou com elementos cujo destino seria um vulgar aterro, mas ganharam aqui nova vida.

“O fato em si é 100% lã. Os elementos que apliquei foram feitos a partir de restinhos e pedacinhos minúsculos de tecidos na sua maioria em algodão e linho”, descreve a designer de 28 anos, formada em moda, nos Países Baixos. “Como me pediram para adicionar um pouco de brilho, usei organza, que é poliester, e missangas em metal bordadas à mão”, explicou a autora e dona da marca de upcycling e slow-fashion J-Ant.

Ao todo, revela a estilista com ateliê na Praia da Luz, Algarve, foram consumidas “54 horas para fazer esta peça única e original para a Carolina Deslandes”.

O fato não estará a venda, “porque é uma peça exclusiva”, mas “a partir do domingo será lançado um choker, um acessório, com os apliques usados no casaco e que podem ser coordenados como peça complementar”, informa a designer.

Atenta aos detalhes, Carolina Deslandes terá, segundo revela Jessica António, escrito à designer. “Hoje de manhã fiquei grata por receber uma mensagem pessoal dela [da cantora e mentora] a agradecer o fato. Disse-me que se se tinha sentido linda. Ouvir isso dela pessoalmente é fantástico”, conta.